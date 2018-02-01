  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Esed rejiminin İdlib’e hava ve kara saldırılarında 211 sivil öldü

Rusya’nın hava desteğini alan Esed rejiminin, Ocak ayında İdlib iline yönelik hava ve kara saldırılarında 211 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Esed rejiminin İdlibe hava ve kara saldırılarında 211 sivil öldü

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib ilindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin rapor yayımladı.

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları raporda, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın Ocak ayındaki hava ve kara saldırılarında 59’u çocuk, 50'si kadın 211 sivilin öldüğü, bin 447 sivilin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan rejim ve müttefikleri, İdlib'in Serakib, Maarretinuman, Han Şeyhun, Cercenez, Temaniye, Kefersecne ve Kefrenbil ilçelerindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Buna rağmen rejim güçleri ve zaman zaman Rusya’nın ihlalleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, saldırı, idlib, Esed Rejimi
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