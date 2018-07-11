Esed rejiminin İdlib'e hava saldırıları devam ediyor

Suriye'de Esed rejimi, öğleden sonra İdlib'e bağlı El Mozara, Rami ve El Naciyye köylerine şiddetli hava saldırıları düzenledi. Hama'da ise Ziyara ve Zeyzun sivil yerleşim yerleri hedef alındı.

1 çocuk hayatını kaybetti

İdlib Han Şeyhun Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sözcüsü Enes Diyab saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"Esed rejiminin öğleden sonra İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 1 çocuk yaşamını yitirdi, en az 7 sivil yaralandı."

Son iki günde 6 sivil hayatını kaybetti, en az 31 sivil yaralandı

Son iki günde Esed rejiminin hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, en az 31 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Kaynak: AA