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Esed rejiminin Humus'a saldırılarında 2 sivil öldü

Esed rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Humus'un Telbise ve Hola ilçelerindeki düzenlediği saldırılarında biri çocuk 2 sivil öldü, 10 sivil de yaralandı.

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Esed rejiminin Humusa saldırılarında 2 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimin bağlı güçler ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Hola ilçelerine havadan ve karadan saldırı düzenledi.

Humus'taki sivil savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ebu Şeyma, yaptığı açıklamada, "Rejim güçlerinin Telbise ilçe merkezi ve ilçenin batısındaki el-Ganto beldesine düzenlediği topçu saldırılarında 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı." dedi.

Ebu Şeyma, sabah saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının Hola'nın Kefer Lehe ve el-Teybe beldelerindeki yerleşim yerlerine yaptığı bombardımanda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Bir haftada 11 sivil öldü, 55 kişi yaralandı

Rejimin askeri kuşatması altındaki Hola ve Telbise'ye düzenlediği saldırılarda son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, yaralı sayısı da 55 oldu.

Etiketler: Esed Rejimi, humus
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