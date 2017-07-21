Esed rejiminin Doğu Guta'ya girmeye çalıştığı iddiası

İslam Ordusu'nun sözcülerinden Hamza Bayraktar, yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerin dünden bu yana Şam'ın muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinin Reyhan beldesi ve çevresine girmeye çalıştığını söyledi.

Bayraktar, söz konusu belde çevresinde kurdukları pusuda ikisi üsteğmen, biri teğmen rütbeli olmak üzere 35 rejim askerini öldürdüklerini belirtti.

Rejimin belde ve çevresine 8 tankla saldırdığını ifade eden Bayraktar, ''Rejim güçleri ilk defa Reyhan beldesindeki Hoş el Devahra cephesinde tanklı köprüler kurmaya çalıştı. Birliklerimiz bölgedeki çatışmalarda iki T72 tankı ile bir personel taşıyıcı paletli aracı imha etti.'' dedi.

Bayraktar, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde birçok koldan açtığı cephelerle muhaliflerin gücünü parçalamaya çalıştığını dile getirerek ''Rejimle çatışmalarda İslam Ordusu'ndan 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Gençlerimizin moralleri yüksek." diye konuştu.

Rejimin Doğu Guta'ya baskısını artırdığını söyleyen Bayraktar, ''Doğu Guta ahalisi bölgedeki tarım arazilerini ekerek istifade etmeye çalışıyor. Rejim ise bu arazileri ele geçirerek bölge üzerindeki ablukayı sıklaştırmak istiyor." diye konuştu.

Rejimin 4 haftadır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta bölgesi, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor.