  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.107
  • BIST 106735.56
    ALTIN 141.077
Buradasınız : » » Esed rejiminin Doğu Guta'ya girmeye çalıştığı iddiası

Esed rejiminin Doğu Guta'ya girmeye çalıştığı iddiası

Suriye'de etkin askeri muhalif gruplardan İslam Ordusu'nun, rejimin, başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya girme teşebbüsünü püskürttüğü öne sürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed rejiminin Doğu Gutaya girmeye çalıştığı iddiası

İslam Ordusu'nun sözcülerinden Hamza Bayraktar, yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerin dünden bu yana Şam'ın muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinin Reyhan beldesi ve çevresine girmeye çalıştığını söyledi.

Bayraktar, söz konusu belde çevresinde kurdukları pusuda ikisi üsteğmen, biri teğmen rütbeli olmak üzere 35 rejim askerini öldürdüklerini belirtti.

Rejimin belde ve çevresine 8 tankla saldırdığını ifade eden Bayraktar, ''Rejim güçleri ilk defa Reyhan beldesindeki Hoş el Devahra cephesinde tanklı köprüler kurmaya çalıştı. Birliklerimiz bölgedeki çatışmalarda iki T72 tankı ile bir personel taşıyıcı paletli aracı imha etti.'' dedi.

Bayraktar, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde birçok koldan açtığı cephelerle muhaliflerin gücünü parçalamaya çalıştığını dile getirerek ''Rejimle çatışmalarda İslam Ordusu'ndan 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Gençlerimizin moralleri yüksek." diye konuştu.

Rejimin Doğu Guta'ya baskısını artırdığını söyleyen Bayraktar, ''Doğu Guta ahalisi bölgedeki tarım arazilerini ekerek istifade etmeye çalışıyor. Rejim ise bu arazileri ele geçirerek bölge üzerindeki ablukayı sıklaştırmak istiyor." diye konuştu.

Rejimin 4 haftadır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta bölgesi, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor.

Etiketler: Esed Rejimi, Esed rejiminin Doğu Guta'ya girmeye çalıştığı iddi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER