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Esed rejimi ve destekçileri 2017'de Doğu Guta'yı kana buladı

Suriye'de 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta'da, Esed rejimi ve destekçileri binin üzerinde sivilin hayatını yitirmesine yol açan saldırılar düzenledi.

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Esed rejimi ve destekçileri 2017de Doğu Gutayı kana buladı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017 yılında düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma görevlisi, toplam bin 337 sivil öldürüldü.

Sivili Savunma ekiplerinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları raporda, Esed rejimi ve destekçilerinin geçen yılki saldırılarının bilançosu yer aldı.

Doğu Guta karadan ve havadan yoğun saldırı altında

Esed rejimi, Doğu Guta'da sivillere saldırıyor

Raporda, Doğu Guta'ya geçen yılki saldırılarda 12'si gönüllü Sivil Savunma çalışanı olmak üzere bin 337 sivilin öldüğünü, 82'si Sivil Savunma çalışanı 9 bin 123 sivilin yaralandığını bildirdi.

Esed Rejimi Uluslararası kuralları hiçe sayıyor

Rapora göre, rejim ve destekçileri 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta'ya geçen yıl bin 403 hava ve 7 bin 325 topçu saldırısı düzenledi.

Raporda, Doğu Guta'ya rejim ve destekçilerinin hava saldırılarında 16 varil bombası kullanıldığı ve bin 402 karadan karaya füze atıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 6 napalm bombası kullanıldığına işaret edilen raporda, 106 kez misket bombası ve bir defa klor gazı saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Rejim güçleri 32 kez katliam yaptı

Raporda, Esed rejiminin Doğu Guta'nın yer aldığı Şam kırsalında çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan 32 katliama imza attığı ifade edildi.

Rejim ve destekçilerinin Şam kırsalında gerçekleştirdiği bombardımanlarda Sivil Savunma ekiplerine ait 7 merkezin saldırıların doğrudan hedefi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Esed Rejimi, Doğu Guta, 2017 bilançosu
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