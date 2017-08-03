Esed rejiminin ateşkes ihlallerinde 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı

Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği füzeli saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 16 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, "Esed rejimine bağlı güçler, Ayn Terma beldesinde yerleşim yerine, karadan karaya atılan füzelerle saldırdı. Saldırıda bir sivil öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 sivil yaralandı." dedi.

Yaralıların, Cobar Mahallesi'ndeki tıp merkezine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Ethem, beldede saldırıya maruz kalan bölgelerde büyük maddi hasarın meydana geldiğini aktardı.

Ethem ayrıca, rejimin bir aydan bu yana Ayn Terma beldesi ile Cobar Mahallesi'ni yoğun bir şekilde kara ve havadan bombaladığını kaydetti.

Rejim güçlerinin dün Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Doğu Guta 5 yıldır rejimin kuşatması altında

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen ay Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirmişti.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.