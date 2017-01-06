Esed rejiminden 'Türkiye'deki DEAŞ terörü' için itiraf

Halid Abbud, rejimin televizyon kanallarından "Suriye Televizyonu"'nda yayınlanan bir programda, rejimin terör örgütü DEAŞ'la olan ilişkilerini paylaştı.

Esed'e yakınlığıyla bilinen isimlerden ve aynı zamanda milletvekili olan Abbud, şu ifadeleri kullandı:

"Sana bir soru sormak istiyorum, DEAŞ nerede, Nusra nerede? Ve diğer cihadi gruplar nerde? Tabii ki Şam etrafında yer alıyor. Peki neden Şam’da patlamalar olmuyor? Neden Türkiye’nin bazı illerinde patlamalar oluyor? Ben bu konuyu bundan önce de sizlerle paylaştım. Suriye'nin güvenlik kurumları, istihbaratı, bu tür şebekelerin içine sızabildi. Türkiye'de yaşananları kimse durduramaz. Sadece bir yolu var. Suriye'nin güvenlik kurumlarıyla işbirliği yapılırsa önüne geçilebilir. Ürdün'de güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılara bak. Suriye devleti Ürdün ve Türkiye coğrafyasında yaşanan olaylarla ilgili geniş bilgilere sahip."

Türkiye'de çok sayıda terör eylemi düzenleyen DEAŞ, Türkiye'nin Suriye sınırındaki terörist unsurlara karşı 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının ardından saldırılarını artırmıştı.