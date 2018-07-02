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Esed rejiminden sivil yerleşimlere saldırı: 4 ölü, 12 yaralı

Esed rejimi ve destekçileri, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Hama, Halep, Lazkiye ve İdlib'de bulunan sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

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Esed rejiminden sivil yerleşimlere saldırı: 4 ölü, 12 yaralı

Hama'nın Maan, Suran, Tel Sevda ve Curin bölgeleri ile Halep'in Maresta, Handerat ve Zehra bölgelerindeki rejim güçleri ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama, Halep, Lazkiye ve İdlib ilinde muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere yoğun topçu saldırısı düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim birliklerinin Hama, Halep ve Lazkiye illerindeki bazı yerleşimler ile İdlib iline bağlı Bidama beldesi, Şığır ve Naciye köylerine düzenlediği çok namlulu roketatar saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, en az 12 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçileri bölgedeki sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra tarım arazilerini ve ana yol hatlarını da hedef alıyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman da destekçisi Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, Halep, Esed, suriye
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