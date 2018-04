Esed rejiminden olası ABD saldırısına hazırlık

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yapılan kimyasal saldırı sonrasında ABD’nin muhtemel saldırısına karşı teyakkuza geçti.

Rejim, Şam kırsalında ve Humus’taki askeri üslerde bulunan ekipman ve unsurlarının yerini değiştiriyor.

Şam’ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan Dumeyr ve es-Sin üslerinde konuşlu İran destekli yabancı teröristler, Lübnan sınırına doğru hareketlendi.

Bu üslerdeki askeri ekipmanların bir kısmı Şam’daki sivil havaalanına sevk edildi. Füze rampaları ve mühimmatlar ise vurulma riskine karşı kırsal bölgelere dağıtıldı.

Humus’taki T4 hava üssünde bulunan askeri ekipman ve unsurlar Halep'in merkezindeki Neyrab ve doğusundaki Kuveyris üslerine sevk edildi. Buradaki rejim yanlısı yabancı terörist savaşçılar da güneydeki Dera bölgesi ve Lübnan sınırına yöneldi.

ABD ve müttefiklerinin olası askeri operasyonuna karşı hava üslerindeki uçaklarını da korumaya çalışan Esed rejimi, IL-76 ve SU tipi aktif uçaklarını Lazkiye’de Rusya tarafından kullanılan Hımeymim üssü ve Hama askeri havaalanına gönderdi.

Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

Trump dün Twitter hesabından yaptığı "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." açıklamasıyla Suriye'ye kısa zamanda operasyon olabileceği mesajını vermişti.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!