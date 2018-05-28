Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı

Beşşar Esed rejimi, zulmünü bu kez farklı bir şekilde ortaya koydu. Rejime ait helikopterler, İdlib iline bağlı Sermada beldesi, Ram Hamdan Köyü ve Kemmune sığınmacı kampı üzerine, içerisinde tehdit mesajları olan resimli bildiriler attı.

Hayatını kaybetmiş bir kişinin resmiyle üzerinde “kaderini seç” ifadesiyle başlayan bildiride, "Elinde inatla silahı tutup devam etmek, ölülerin tarafını seçtin demektir. Eğer yaşamak istiyorsan silahı bırak. Hayatınla kumar oynama. Başka bir çözümün yok. Ya silahı bırakırsın ya muhakkak ölürsün. Son şanstan faydalan, silahı bırak ve durumunu düzelt” ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'de yapılan Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Kaynak: AA