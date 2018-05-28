  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.646
    EURO 5.44
  • BIST 104757.39
    ALTIN 193.658
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı

Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı

Suriye'de Esed rejimine bağlı helikopterler, İdlib kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine tehdit mesajları içeren bildiriler attı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı

Beşşar Esed rejimi, zulmünü bu kez farklı bir şekilde ortaya koydu. Rejime ait helikopterler, İdlib iline bağlı Sermada beldesi, Ram Hamdan Köyü ve Kemmune sığınmacı kampı üzerine, içerisinde tehdit mesajları olan resimli bildiriler attı.

Hayatını kaybetmiş bir kişinin resmiyle üzerinde “kaderini seç” ifadesiyle başlayan bildiride, "Elinde inatla silahı tutup devam etmek, ölülerin tarafını seçtin demektir. Eğer yaşamak istiyorsan silahı bırak. Hayatınla kumar oynama. Başka bir çözümün yok. Ya silahı bırakırsın ya muhakkak ölürsün. Son şanstan faydalan, silahı bırak ve durumunu düzelt” ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'de yapılan Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tehdit mesajı, suriye, idlib, Beşşar Esed rejimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER