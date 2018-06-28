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Esed rejiminden Dera'ya hava saldırısı: 20 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi ve destekçilerinin Suriye'nin güneybatısındaki Dera iline düzenlediği hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti.

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Esed rejiminden Deraya hava saldırısı: 20 sivil hayatını kaybetti

Dera Haber Merkezi'nin paylaştığı bilgiye göre, Suriye rejim güçlerinin Dera Misrefe’de düzenlediği hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

750 bin kişinin hayatı tehlikede

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler önceki gün, Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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