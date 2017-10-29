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Buradasınız : » » Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

Şam'da "gerginliği azaltma" bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'daki beldelere düzenlenen saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

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Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

Suriye'de başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma yetkililerinden Mahmud Ethem, yaptığı açıklamada, "Esed rejimine bağlı güçlerin düzenlediği saldırılarda Hamuriye'de 5 kişi, Sabka beldesinde de bir çocuk yaşamını yitirdi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı." dedi.

Ethem, rejimin saldırılarında yaralananların söz konusu beldelerdeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

Bu arada Doğu Guta'daki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el Bustani de "Rejim bugün Sabka, Hamuriye ve Kafr Batna beldelerini vurdu. Rejim güçleri, Ayn Terma ve Cobar'a sızmaya çalıştı. Muhalifler rejim güçlerinin sızmasını engelleyerek geri püskürttü." ifadelerini kullandı.

"Rejim açlık silahını kullanıyor"

Esed rejiminin Doğu Guta'ya ablukaya almasından dolayı bölgede insani durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Bustani, "Rejim bölgede açlık silahını sivillere karşı kullanıyor. Rejim daha önce Yermuk, Madaya ve Zabadani'de açlık silahını kullanarak halkı yerinden etti." dedi.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Esed Rejimi, suriye, Doğu Guta
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