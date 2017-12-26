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Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 15 ölü

Esed rejimi Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 15 sivil yaşamını yitirdi.

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Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 15 ölü

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'e arka arkaya 90'ın üzerinde hava saldırısı düzenledi. 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları bu sabahtan gece saatlerine kadar 90'dan fazla saldırı düzenledi." dedi.

Yusuf, dört çatışmasızlık bölgesinden biri olan İdlib'e sabah saatlerinden itibaren süren saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırılardan en yoğunun İdlib'in doğusundaki Cercenaz beldesine yapıldığı ve burada 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Esed
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