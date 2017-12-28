Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 7 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin kırsalındaki Han Şeyhun, Cisir Şuğur, Ebu Dali, Bidama, Zeyiniye, el Naciyye, Hama'nın doğusundaki Um Harteyin ve Lazkiye'de Türkmen Dağı ve çevresi ile Yamadi, Sallur, İsa Pınar'a saldırı düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma görevlilerinden Dürid Hac Mahmut yaptığı açıklamada, "Rusya ve Beşşar Esed rejiminin İdlib, Hama ve Lazkiye illerinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 7 sivil yaralandı." dedi.

Mahmut, sivil savunma ekiplerinin saldırı bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Suriye'nin İdlib ve Hama illerine dün ve önceki gün düzenlenen hava saldırılarında 24 sivil hayatını kaybetti.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Kaynak: AA