Esed rejimi, yine açlık ve sefalet içindeki Doğu Guta'yı bombaladı

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere ve Ayn Terma beldelerine düzenlediği yoğun hava ve topçu saldırılarında 4'ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü geçti.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim ve terörist grupların 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'da, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: TRT Haber

