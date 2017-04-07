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Esed rejimi yetkilisinin AP'ye girişi yasaklandı

AP Başkanı Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı, Suriye rejimi lehine bir konferansı iptal etti.

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Esed rejimi yetkilisinin APye girişi yasaklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak, onlarca sivili öldürmesine bir tepki de AP'den geldi. AP Başkanı Tajani, 10 Nisan'da parlamentoda düzenlenmek istenen rejim yanlısı Suriye konferansını iptal etti.

AP Sözcüsü Jaume Duch, konferansa konuşmacı olarak katılacağı açıklanan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişinin Tajani tarafından yasaklandığını duyurdu. Sözcü, iptalin gerekçesini, "son kimyasal silah saldırısı ve sonrasındaki gelişmeler" olarak açıkladı.

Konferans, AP yönetimiyle resmi bir bağlantısı olmayan ancak AP üyelerinden oluşan Suriye Barış Destek Grubu tarafından düzenlenmek istenmişti. Geçen sene Şam'da Beşşar Esed'i ziyaret eden aşırı sol grup üyesi Javier Couso Permuy ile bağlantılı grubunun etkinliğinin duyulmasının ardından iptal kampanyası başlatılmıştı. Gazeteci Rami Cerrah'ın kimyasal silah saldırısı nedeniyle yaptığı iptal çağrısına binlerce kişi destek vermişti.

Liberal AP Üyesi Marietje Schaake de AP Başkanı'ndan etkinliğin iptalini isteyerek, AB yetkililerinin Suriye rejimi temsilcileriyle ancak BM önderliğindeki barış görüşmeleri ya da insani yardım faaliyetleri kapsamında görüşmesi gerektiğini dile getirmişti.

Etiketler: Antonio Tajani, Avrupa Parlamentosu
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