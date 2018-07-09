Esed rejimi Ürdün sınır hattına yerleşti

Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da Suriye'nin güneyine Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kalıcı ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Yüzde 85'i ele geçirildi

Varılan anlaşmanın ilk şartı olan karşılıklı çatışmaların son bulması hükmü büyük ölçüde yürürlüğe konulurken, rejim güçleri ve destekçileri Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'na girdi ve Ürdün sınır hattının yaklaşık yüzde 85'ni ele geçirdi.

Rejim ve destekçilerinin sınır hattında ilerlemesinin ardından, saldırılardan kaçarak sınır hattına sığınan yüzbinlerce sivilin büyük bir kısmı yeniden iç bölgelere geçmek zorunda kaldı.

Başkent Şam'dan Ürdün sınırına uzanan yolu güvence altına almaya çalışan rejim ve destekçileri, anlaşmada belirtilen bazı şartlara uymayarak ve Rus askeri birlikleriyle hareket etmeyerek Şam-Amman yolundaki bazı beldeleri ele geçirdi.

İl merkezi ve doğu kırsalında ağır silahlar teslim edildi

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, Dera il merkezi ve doğu kırsalındaki askeri muhalifler ellerindeki ağır silahları teslim etti.

Böylece bölgedeki askeri grupların elinde sadece hafif silahları kaldı.

Anlaşmanın ardından askeri grupların bir kısmı ise Dera'nın batı kırsalı ve Kunaytra tarafına çekildi.

Henüz anlaşma sağlanamadı

Askeri muhaliflerden edinilen bilgiye göre, ateşkesin Dera'nın batı kırsalı ve Kuneytra illerinde de geçerli olup olamayacağı belirsizliğini koruyor.

Söz konusu bölgelerle ilgili henüz bir anlaşmanın sağlanamadığı ve askeri grupların ellerindeki ağır silahları teslim etmediği öğrenildi.

Öte yandan kaynaklar, Rusya'nın bölgeden ayrılmak isteyen askeri grupların zorunlu göçünü ertelemeye çalıştığını belirtiyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki sivil savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden edilen sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA