'Esed rejimi uçaklarının yüzde 20’sini imha ettik'

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan (Donald Trump), gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, şunları kaydetti:

"Şayrat saldırısında Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20’sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur."