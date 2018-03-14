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Buradasınız : » » Esed rejimi Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor

Esed rejimi Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin Madik Kalesi köyüne düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

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Esed rejimi Suriyede sivilleri hedef almaya devam ediyor

Esed güçlerine ait uçaklar son olarak Suriye'nin Hama ilindeki Madik Kalesi köyündeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Hava saldırısında 2'si çocuk 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. 

Bilanço ağırlaşıyor 

Böylece son 4 günde İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil de yaralandı.

BMGK'nın işe yaramayan kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. 

"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya'nın duyurusu

Rusya, 27 Şubat'ta ateşkesin yerel saatle her gün 09.00-14.00 saatleri arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: suriye, hama, Esed
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