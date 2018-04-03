Esed Rejimi Suriye'de insanları tutsak etmeye devam ediyor

Suriye İnsan Hakları ağı (SNHR) raporunda, büyük bölümü rejim güçlerince olmak üzere, 38'i çocuk, 110'u kadın bin 96 kişinin alıkonulduğunu duyurdu.

Esed rejiminin 32'si çocuk, 108'i kadın olmak üzere bin 37 kişiyi rastgele seçerek, alıkoyduğu ifade edildi.

Doğu Guta'nın büyük bir bölümünü ele geçiren rejimin, bu bölgenin yer aldığı Şam kırsalında 749 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK 2'si çocuk biri kadın olmak üzere toplam 12 kişiyi, askeri muhalif gruplar ise 7 kişiyi alıkoydu.

Terör örgütü DEAŞ'ın ise Şam, Dera ve Deyrizor illerinde kontrol ettiği bölgelerde 4'ü çocuk, biri kadın 21 kişiyi alıkoyduğu kaydedilen raporda, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın 19 kişiyi keyfi olarak alıkoyduğu bilgilerine yer verildi.

3 ayda 2 bin 171 kişi alıkonuldu

Bu yılın Ocak ayında 496, Şubat ayında ise 579 kişinin alıkonulduğu hatırlatılarak, son 3 ayda 2 bin 171 kişinin alıkonulduğu açıklandı.

Çocuk ve kadınların bir an önce serbest kalması çağrısı yapıldı. Ayrıca, alıkonulanlar dosyasının Birleşmiş Milletler tarafından gelecek Cenevre görüşmelerinin gündemine alınması istendi.

Türkiye, Rusya ve İran, Astana anlaşmaları kapsamında alıkonulanların serbest bırakılması ile ilgili çalışma grubu oluşturmuştu.

Çalışma grubu ilk toplantısını, 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yapmıştı. Konu üzerinde üç ülkenin teknik görüşmeleri sürüyor.

Kaynak: AA