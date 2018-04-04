Esed rejimi Suriye'de 214 kez kimyasal silaha başvurdu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısının 1. yıl dönümünde rapor yayınladı. Raporda, Esed rejiminin son bir yıl içerisinde 11 kez daha kimyasal silah saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Esed rejimi iç savaşın başlamasından bu yana ülkenin farklı bölgelerine toplam 214 kez kimyasal silahla saldırdı.

Rejim güçleri, bugüne kadar Şam ve kırsalında 99, İdlib'de 45, Hama'da 29, Halep'te 27, Humus'ta 7, Dera'da 4, Deyrizor'da ise 3 defa kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Rejim güçleri 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından ülke genelinde 11 kez daha kimyasal silaha başvurdu.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"2015'de Suriye'ye müdahale eden Rusya'nın kimyasal silah saldırısı düzenlediğine rastlanmadı. Ancak Rusya’nın rejimin bazı kimyasal silah saldırılarına destek verdiğini gördük. 4 Nisan Han Şeyhun ve 4 Şubat Serakib saldırılarında bu desteği kanıtladık."

Raporun tavsiyeler bölümünde, Esed rejimin kimyasal silah kullanımına ilişkin ciddi, sert, gerçekçi bir tutum sergilenmesi, saldırıların cezasız bırakılmaması, muhalif bölgelere olası saldırılara karşı halka yeterli maske dağıtılması çağrısı yapıldı.

Rejim, göç ettirmek için de kimyasala başvurdu

Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının 19 Ağustos 2014 itibarıyla sona ermiş olması gerekiyordu. Rejim, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili kimyasal silah ile öldürmesinin ardından Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (KSYÖ) devraldığı stokunu imha sürecine dahil olmuştu. Bu sürecin yolunu Rusya, ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgisi" gereğince müdahalesini engellemek için yaptığı teklifle açmıştı. Ancak KSYÖ'nün tüm stoğun imha işleminin tamamlandığını duyurmasının ardından Esed rejimi, öldürmenin yanı sıra korkutup göç ettirmek için de kimyasal saldırılarını sürdürdü.

BM ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Şeyhun'da en az 100 sivilin öldüğü 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamından sorumlu bulduğu raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunmuştu.

JIM'in kararı, tek başına katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasına yetmiyor. Suriye'nin UCM üyesi olmaması nedeniyle, rejimi BMGK'nın UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. Henüz BMGK'da böyle bir adım atılmazken, Esed rejimi kimyasal silaha başvurmaya devam ediyor.

Esed rejimi, son olarak abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine 19 Mart'ta klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA