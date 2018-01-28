Esed rejimi sivillerin üzerine bomba yağdırıyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, son 1,5 aydan beri yoğun hava saldırısı altında.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Saldırılar, Rus ve Esed rejiminin uçakları tarafından İdlib'in güneydeki Serakib, Maarretinuman ve Kefrenbil ilçeleri ile Kefer Amin bölgesine düzenlendi. Saldırılarda 14 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı." diye konuştu.