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Buradasınız : » » Esed rejimi sivillerin üzerine bomba yağdırıyor

Esed rejimi sivillerin üzerine bomba yağdırıyor

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen hava saldırılarında 14 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı.

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Esed rejimi sivillerin üzerine bomba yağdırıyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, son 1,5 aydan beri yoğun hava saldırısı altında.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Saldırılar, Rus ve Esed rejiminin uçakları tarafından İdlib'in güneydeki Serakib, Maarretinuman ve Kefrenbil ilçeleri ile Kefer Amin bölgesine düzenlendi. Saldırılarda 14 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı." diye konuştu.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib semalarından ayrılmayan onlarca savaş uçağı bulunduğunu dile getiren Hac Yusuf, "Bugün İdlib'in farklı bölgelerine 100'den fazla hava saldırısı düzenlediler." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine götürüldüğünü söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA
Etiketler: idlib, Esed, bomba
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