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Buradasınız : » » Esed rejimi sivilleri vurdu: 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi sivilleri vurdu: 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine gece saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.

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Esed rejimi sivilleri vurdu: 2si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin Doğu Guta'nın Duma ilçesine gece geç saatlerde düzenlediği topçu ve hava saldırıları sonucu 2'si çocuk, 1'i kadın 5 sivil öldü.

Bugün de devam eden bombardımanlarda, Doğu Guta'nın Sakba, Arbin, Kefer Batna, Cisrin ve Bey Sava beldeleri yoğun hava ve kara saldırılarının hedefi olurken, Hammuriye beldesine gerçekleştirilen hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren Sivil Savunma ekipleri, yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

Son 45 günde ölen sivil sayısı 539 oldu

29 Aralık 2017'den bu yana geçen 45 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda ölen sivillerin sayısı 539'e yükseldi, yaralı sayısı 2 bini geçti.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını kaybetti.

Etiketler: suriye bombardıman, Esed, Doğu Guta
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