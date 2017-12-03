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Buradasınız : » » Esed rejimi, sivilleri hedef almayı sürdürüyor

Esed rejimi, sivilleri hedef almayı sürdürüyor

Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

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Esed rejimi, sivilleri hedef almayı sürdürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti. Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçmiş oldu.

Esed rejimine ait savaş uçakları gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Medyere, Arbin ve Misraba beldesine hava saldırıları düzenledi.

Rejimin, Arbin ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 6 sivil öldü.

Harasta'ya düzenlenen saldırlarında ise 2 kadın hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkes yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Şam, Doğu Guta
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