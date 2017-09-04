  • 04 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.431
    EURO 4.085
  • BIST 110010.49
    ALTIN 147.244
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu

Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu

Rejim güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'daki bir pazar yerini hedef aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed rejimi Şamda pazar yerini vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta'daki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 15 sivil yaralandı.

Ayn Terma beldesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma beldesinde pazar yerine topçu saldırısı düzenledi, 15 sivil yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır.'' dedi.

Yaralıların beldedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını bildiren Ubeyde, top mermilerinin düştüğü pazar yerinde maddi hasarın meydana geldiğini söyledi.

Esed rejimi, Rusya, Türkiye ve İran gözetiminde ilan edilen ateşkese rağmen 5 yılı aşkın süredir askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırmaya devam ediyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatma altına almayı hedefliyor. Böylece yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

Etiketler: Esed Rejimi, Şam, Doğu Guta, suriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER