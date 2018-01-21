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Buradasınız : » » Esed rejimi, örgüt tarafından Afrin'e gönderilen yardımların önünü açtı

Esed rejimi, örgüt tarafından Afrin'e gönderilen yardımların önünü açtı

PYD/YPG, Halep'in Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e terörist ve mühimmat takviyesine başladı.

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Esed rejimi, örgüt tarafından Afrine gönderilen yardımların önünü açtı

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Beşşar Esed rejimi, Halep merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin’e yardım göndermesinin önünü açtı.

Esed rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor. Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara yolunu kullanmaya başladı.

Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/YPG'li, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/YPG hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın bölgeyi PYD/YPG'ye devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor.

Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/YPG, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında. 

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, Esed Rejimi
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