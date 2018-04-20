Esed rejimi, muhalif güçlerin hakim olduğu bölgelere saldırıları artırıyor

ABD, İngiltere ve Rusya'nın operasyonundan birkaç saat sonra Guta'daki son muhalifler de bölgeyi terk etti.

Bu gelişmeden sonra rejim güçleri, daha küçük nüfus barındıran ve isyancıların elinde olan dört küçük bölgeye yöneldi.

Başkent çevresindeki küçük direniş bölgelerindeki muhalifler, kuzeybatıdaki başka muhalif bölgelere gitmelerine izin veren anlaşmaları kabul ederek, bulundukları yerleri boşaltmayı sürdürüyorlar.

Suriye Devlet Televizyonu'nun doğruladığı bilgilere göre, Rusya'nın arabuluculuğuyla bu hafta varılan anlaşma uyarınca 1500 militan dahil olmak üzere 5 bin kişinin bu bölgelerden ayrılarak kuzeye gitmesi bekleniyor.

Suriyeli muhalefet liderlerinden Nasr el Hariri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yaptığı basın toplantısında Esed rejimini, savaşa askeri bir çözüm getirmek istemekle suçladı.

Hariri, "Rejim askeri bir çözüm peşinde ilerlemeye devam ediyor ve bu askeri stratejiyi, müzakereler ya da siyasi bir çözüm konularına hiç önem vermeden sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Reuters