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Esed rejimi mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu

Suriye'nin Latemne ilçesinde, bayram namazının ardından mezarlık ziyareti yapan sivillere saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Esed rejimi mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki Latemne ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyareti yapan sivillere saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mezarlık ziyaretinde füzeyle saldırı

Hama Sivil Savunma Müdürü Ahmed Nevruzi, Esed rejimi bağlı güçlerin bayram namazı sonrası Hama iline bağlı Latemne ilçesinde mezarlığı ziyaret eden halka füzeyle saldırdırdığını söyledi.

Nevruzi, "İdlib gerginliği azaltma sınırları içindeki Latemne ilçesinde bayram sabahı yapılan saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 4'ü de yaralandı" dedi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

"Gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman da destekçisi Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, saldırı, mezarlık, Esed
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