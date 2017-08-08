  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

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Esed rejimi katliama devam ediyor: Yetimhaneyi bombaladı

Esed rejimi, Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Zemelka, Ayn Terma ve Cobar'a düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

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Esed rejimi katliama devam ediyor: Yetimhaneyi bombaladı

Suriye'de Esed güçlerinin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesinde sivil yerleşim yerlerine, kara ve havadan düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Rejim, Cobar Mahallesi'nde bir yetimhaneyi de bombaladı.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, ''Esed rejimi, Zemelka ve Ayn Terma beldesi ile Cobar Mahallesi'ne 12 hava saldırısında bulundu, söz konusu belde ve mahalleyi de karadan ateşlenen 25 füzeyle vurdu.'' dedi.

Esed'in saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 sivilin yaralandığını kaydeden Ubeyde, Ayn Terma'da olay yerine giden sivil savunma ekibinin rejimin hava saldırısına maruz kaldığını ve ekipten bir kişinin yaralandığını söyledi.

Rejim Cobar'da bir yetimhaneyi bombaladı

Bu arada, Cobar'daki yerel medya aktivistlerinden Muhammed Ebu Eyad, "Rejim güçleri Cobar Mahallesi'nde 'Dar Tok Hamam' yetimhanesini bombaladı. Saldırıda yetimhane kullanılmaz hale gelirken yetimhanede kimsenin olmaması büyük teselli." ifadesini kullandı.

Yetim çocukların Doğu Guta'da güvenli bir yere götürüldüğünü anlatan Eyad, Esed'in saldırılarında bazı evlerin yıkıldığını ve çok sayıda yerleşim yerinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Esed güçlerinin Ayn Terma ve Cobar'a sızmaya çalıştığını söyleyen Eyad, muhaliflerin rejimin saldırılarını püskürttüğünü aktardı.

Rejimin dün Ayn Terma'ya düzenlediği saldırılarda 11 sivil yaralanmıştı.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

Etiketler: Esed Rejimi, Esed, çatışmasızlık bölgeleri
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