  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Esed rejimi katliama devam ediyor: 1433 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi katliama devam ediyor: 1433 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya 19 Şubat-23 Mart tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 1433 sivil yaşamını yitirdi.

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Esed rejimi katliama devam ediyor: 1433 sivil hayatını kaybetti

Suriye rejiminin ablukasındaki Doğu Guta’da yaşam pamuk ipliğine bağlı.

Bölge sakinleri rejim güçlerinin bombardımanından enkaza dönüşmüş evlerde hayatta kalmaya çalışıyor.

1433 sivil bombalar arasında can verdi

Esed rejiminin Rusya ve İran'ın desteğiyle Doğu Guta'ya 19 Şubat- 23 Mart arasında düzenlediği hava ve kara saldırılarında 291'i çocuk, 223'ü kadın toplam 1433 sivil yaşamını yitirdi.

Uzun süre Esed rejiminin bombardımanına maruz kalan Doğu Guta hayalet kente döndü.

3607 sivil yaralandı

Ateşkese rağmen harabeye dönen bölgeden tahliyeler ise devam ediyor.

Bombardımanlar sonucu 975'i çocuk, 790'ı kadın olmak üzere toplam 3607 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçileri Doğu Guta'ya bomba yağdırdı

Rejim ve destekçileri, halen bir kısmı muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta bölgeye ağır bombardıman başlattı.

33 günde rejim ve Rus savaş uçakları Doğu Guta'daki sivil yerleşimlere 3 bin 294 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Binlerce roket ve varil bombalı saldırı

Doğu Guta'da rejim ve destekçilerinin 8070 topçu saldırısı düzenledi ve karadan karaya 1615 roket saldırısı düzenlendi.

Rejim güçleri 1213 kez de varil bombası saldırısı yaptı. Aynı dönemde sivillere yönelik 10 kez zehirli gaz kullanıldı.

Tahliyeler 22 Mart'ta başlamıştı

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, rejim ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler 22 Mart'ta başlamıştı.

Haresta ilçesinden tahliyeler tamamlandı, diğer yerleşimlerde ise sürüyor. Şimdiye kadar 5 konvoyla 18 binden fazla kişi bölgeyi terk ederken saldırıların ara ara sürdüğü Duma ilçesi ise henüz anlaşma kapsamına alınmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: son dakika, Esed, Doğu Guta
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