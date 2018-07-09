Esed rejimi İsrail'in füze saldırısı yaptığını iddia etti

Esed rejiminin haber ajansı Sana'ya göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Humus ilinde yer alan ve İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenledi.

Ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı" denildi.

İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, son 3-4 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA