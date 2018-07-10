  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.692
    EURO 5.495
  • BIST 96137.99
    ALTIN 189.108
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed rejimi İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Esed rejimi İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Esed rejimine bağlı savaş uçakları İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed rejimi İdlibe hava saldırısı düzenledi

Esed rejimi, İdlib'e bağlı Beşerriyye, Muhambel, Mişmişan, Freyke, Misankul, Urum el Cöz, Kenisset beni ez, Rami ve Kesten bölgelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Esed rejiminin gün içinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi, en az 24 kişi yaralandı" dedi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Sivil savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER