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Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

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Esed rejimi İdlibde sivilleri vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güney ve batı kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in Eriha ilçesi ve Urum Cuz, Beankul, Beşiriyye, Muhambil bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5'i de yaralandı" dedi.

Saldırıyı rejim uçakları düzenledi

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, saldırıları Humus'tan kalkan SU 22 tipi Esed rejimi uçaklarının gerçekleştirdiğini belirtti.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Mustafa Hac Yusuf, idlib, Esed, Beyaz Baretliler
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