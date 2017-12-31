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Esed rejimi İdlib'de sivillere hava saldırısı düzenledi

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine hava saldırısı düzenledi.

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Esed rejimi İdlibde sivillere hava saldırısı düzenledi

Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki El Temaniye ve Kefer Secne beldeleri, Al huveyn, Maret Hırma köyleri ile Hama'nın doğu kırsalındaki Um El Meyyal, Al Şakoziye ve El Ruhcan köylerine helikopter ve savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, saldırılar nedeniyle Kefer Secne beldesinde 7, Maret Hırma köyünde de 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, saldırılarda çok sayıda yaralının da olduğunu kaydetti.

Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: idlib, hava saldırısı, Esed
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