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Esed rejimi İdlib'de çarşıya bomba yağdırdı

Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah katliamı yaptığı İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i çocuk, 6 sivil ölürken, 10'u yaralandı.

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Esed rejimi İdlibde çarşıya bomba yağdırdı

Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah katliamı yaptığı İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i çocuk, 6 sivil ölürken, 10'u yaralandı.

Han Şeyhun sivil savunma çalışanı Hamit Kutayni, "13.00 sularında rejime ait savaş uçağı, Han Şeyhun'daki bir çarşıya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu biri çocuk, 6 sivil hayatını kaybetti. 10 da yaralı var. Çarşıdaki dükkanlarda büyük hasar oluştu. Sivil araçlar zarar gördü." dedi.

Kutayni, sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Han Şeyhun sakinlerinin büyük kısmı, 4 Nisan'daki kimyasal silah katliamının ardından İdlib'in kuzeyine göç etmişti.

Göç edenlerin bir bölümü dönerken, bir kısmı kentin yeniden hedef alınacağı korkusuyla Türkiye sınırı yakınındaki kamplarda kalıyor.

Kimyasal silah katliamında çoğu çocuk ve kadın, 100'ün üzerinde sivil ölmüş, 500'den fazlası da yaralanmıştı.

Etiketler: beşşar esed, kimyasal silah, suriye hava saldırısı, İdlib'deki kimyasal silah katliamı
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