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Esed rejimi İdlib'de 10 sivili öldürdü

Suriye'de Esed rejiminin, BMGK insani ateşkes kararına rağmen son 24 saatte İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil de yaralandı.

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Esed rejimi İdlibde 10 sivili öldürdü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) insani ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "İdlib ilinin farklı yerleşim yerleri son 24 saatte hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor. Hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı." dedi.

Yusuf, saldırılarda İdlib kent merkezinde ve Binneş'te 12 kişinin yaralandığını, Kefer Secne'de ise 10 sivilin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığı belirtti.

Sivil Savunma verilerine göre, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e 1 Ocak-5 Şubat tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 264 sivil hayatını kaybetmiş, 967 sivil yaralanmıştı.

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmaları kapsamında Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilmesine ve BMGK'nin insani ateşkes kararına rağmen İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, Esed Rejimi, suriye
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