Esed rejimi halkına kıyamet yaşatmaya hazırlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin gelecek aylarda da halkına "kıyamet' yaşatma niyetinde olduğunu vurgulayarak "Bu felaket planının önüne geçmek ve Suriye'yi (Esed rejimi) Uluslararası Ceza Mahkemesine havale etmek aciliyet gerektiriyor." dedi.

Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye iç savaşında 400 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğu çocuk 1 milyondan fazla kişinin ağır yaralandığını belirterek bunun en büyük sebebinin rejim ve destekçileri olduğunun altını çizdi.

Ülkede 11 milyon sivilin evlerini terk etmeye zorlandığını, 10 binlerce tutuklunun insanlık dışı muamele ve işkenceye tabi tutulduğunu ve pek çok kişinin ortadan kaybolduğunu ifade eden Hüseyin, hastanelere ve pazar yerlerine "kasten" saldırı düzenlendiğini vurguladı.

Hüseyin, Suriye'de 2011'in başında rejim ve yerel müttefiklerinin sivillere yönelik "çok büyük çaptaki ihlallerinin" hatırlanması gerektiğine dikkati çekerek bu ihlallerin sonucu olarak sonradan ülkede aşırı silahlı grupların ortaya çıktığına ve geliştiğine işaret etti.

"Rejim yalan söylüyor"

Doğu Guta'da son günlerde birkaç yüz "savaşçıya" karşı mücadele bahanesiyle bölgedeki yüz binlerce sivilin "gelişigüzel" ve "vahşice" saldırıya maruz kalmasının hukuki ve ahlaki açıdan savunulacak bir tarafı olmadığını belirten Hüseyin, şöyle konuştu:

"Kendi halkını çok kolay bir şekilde öldürmeye hazır olduğunuzda, yalan söylemek de çok kolay. Suriye hükümetinin (Esed rejimi) sivilleri korumak için her türlü önlemi aldığı iddiaları açıkçası saçmalıktır."

Hüseyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Esed rejiminin yoğun hava saldırıları düzenlediği Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivilin ''yeryüzünde cehennemi yaşadığını'' söylediğini anımsatarak Esed rejiminin gelecek aylarda yabancı destekçileriyle halka karşı "tasarlanmış ve planlanmış kıyamet" yaşatma niyetinde olduğu uyarısında bulundu.

Hüseyin, "Bu felaket planının önüne geçmek ve Suriye'yi (Esed rejimi) Uluslararası Ceza Mahkemesine havale etmek aciliyet gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA