Esed rejimi Doğu Guta'yı vurdu: 30 ölü

Esed rejimi ve destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve Şifoniyye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Hammuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 sivil yaşamını yitirdi.

Sakba ve Cisrin'de 10 kişi öldü

Sakba'ya hava ve kara saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, Cisrin'e hava saldırısında ise 3 sivil öldü.

Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor.

400 bin kişi yaşıyor

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA