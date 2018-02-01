  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.679
  • BIST 120700.45
    ALTIN 161.91
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed rejimi Doğu Guta'yı klor gazıyla vurdu

Esed rejimi Doğu Guta'yı klor gazıyla vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta bölgesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil gazdan etkilendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed rejimi Doğu Gutayı klor gazıyla vurdu

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçleri, sabah erken saatlerde, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ilçesinin çevresini klor gazı yüklü karadan karaya roketlerle hedef aldı.

Saldırıdan aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin etkilendiği bildirildi.

Gazdan etkilenenler, Sivil Savunma ekiplerince bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz ay 2 defa klor gazıyla saldırmıştı

Esed rejimi, geçen ay da Duma'daki sivillere 2 defa klor gazıyla saldırmış ve çok sayıda kişi gazdan etkilenmişti.

Rejim güçleri, 14 Kasım 2017'den itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlere saldırılarını şiddetlendirdi.

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

AA

Etiketler: esed kimyasal saldırı, Esed, Doğu Guta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER