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Esed rejimi Doğu Guta'da zehirli gaz içerikli bomba kullandı

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, ablukada altındaki Doğu Guta'da zehirli gaz içerikli bomba kullandı.

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Esed rejimi Doğu Gutada zehirli gaz içerikli bomba kullandı

Doğu Guta'da bölgedeki tıbbi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim güçleri abluka altındaki Doğu Guta'nın Sakba ve Hammuriye beldelerinde sivil yerleşimlerine zehirli gazlı saldırılar düzenledi.

Bölgedeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilileri, hava saldırısında atılan bombadan zehirli gaz yayıldığını ancak halkın sığınaklara doluşması nedeniyle gazdan etkilenenlere henüz ulaşılamadığını, durumlarının bilinmediğini belirtiyor.

Rejim ve Rusya, son günlerde Doğu Guta'da hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rejim güçleri önceki gece Hamuriye beldesine klor gazıyla saldırı düzenlemiş ve gazdan etkilenen 30 sivil tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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