Esed rejimi Doğu Guta'da tarihteki en büyük zulümlerden birini yaşatıyor

Suriye'de Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta, yaklaşık 5 yıldır Esed rejiminin ve destekçilerinin abluka altında bulunuyor.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye rejim ve destekçilerinin yoğun hava ve kara saldırıları aralıksız sürüyor.

Terör hedefleri yalanıyla sivilleri hedef alıyor

Doğu Guta'nın ilçelerinden Haresta 14 Kasım 2017'den bu yana şiddetli saldırıların hedefi oluyor.

Yüzlerce aile yoğun bombardımanlar yüzünden nispeten daha sakin ve güvenli bölgelere göç etse de, gidecek bir yerleri olmayanlar sığınaklarda hayatları sürdürüyor.

Rejim güçleri düzenlediği saldırılara ilişkin "teröristlere ait" bölgeleri hedef aldığını ileri sürse de ilçeden gelen fotoğraf ve görüntüler bombardımanların sivilleri hedef aldığını açıkça ortaya koyuyor.

Çocuklar yıkık dökük sokaklar arasında

Fotoğraf karelerinde, ilçedeki evlerin kullanılamaz hale geldiği, sokaklarda çok az sayıda sivilin olduğu görünüyor.

Havaların yağmurlu olması nedeniyle saldırıların kısa süreliğine durmasını fırsata çeviren bazı çocukların yıkılan sokaklar arasında oyun oynayarak veya dolaşarak savaşın minik bedenlerinde bıraktığı ağır acıyı bir an olsun unutmaya çalıştığı, bazı çocukların da evlerine yiyecek götürdüğü görülüyor.

Doğu Gutalı çocuklar saldırıların bir an önce son bularak okullarına güvenli şekilde gidecekleri günlerin hayalini kuruyor.

Harabeye dönen ilçedeki siviller yaşadıkları acılara rağmen hayatlarının geri kalanını rejimin bomba sesleri ve ölüm haberleri arasından sürdürmeye devam ediyor.

2 bin 700 aile sığınaklarda yaşıyor

Haresta İlçesi Yerel Meclis Başkanı Husam Beyruti, "Rejim güçleri son 3 ay içerisinde muhaliflere kaptırdığı bölgelerin intikamını ilçedeki sivilleri bombalayarak alıyor. Rejimle bazı askeri noktalar ilçemize çok yakın, dolayısıyla sürekli hedef alınıyoruz." dedi.

Beyruti, "Rejim güçleri Haresta'yı ağır silahlarla bombalayarak yerle bir etti. İlçede 2 bin 700 aile saldırılar yüzünden sığınak ve bodrumlarda kalıyor." diye konuştu.

Saldırılar yerlerin yurtlarından etti

Sığınaklarda kalan aileler ise çok zor durumda. Binlerce aile yardım alamıyor ve sağlık hizmetlerini sağlamakta sorunlar yaşıyor.

Beyruti, saldırılar sonucu çok sayıda ailenin kenti terk ettiğini söyleyerek, "3 ay önce ilçede 3 bin 900 aile yaşıyordu, yaklaşık bin 200 aile iç bölgelere göç etmek zorunda kaldı." diye sözlerine ekledi.

Yaklaşık 3 ayda 166 sivil can verdi

Beyruti İlçe Yerel Meclisinin 14 Kasım 2017- 7 Şubat 2018 dönemi raporuna göre, söz konusu sürede rejimin saldırıları nedeniyle 13'ü çocuk 166 sivilin yaşamını yitirdi. Raporda, sığınaklarda yaklaşık 10 bin 800 kişinin yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Haresta ilçesi Doğu Guta'nin diğer ilçe ve beldeleri gibi rejimin 5 yıldır ablukası altında bulunuyor.

Rejim güçleri 14 Kasım'dan itibaren Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesini yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor.

Kaynak: AA