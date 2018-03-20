Esed rejimi Doğu Guta'da sivilleri vurdu: 17 ölü

Beşşar Esad rejimi Doğu Guta'yı bombalamayı sürdürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sığınak olarak kullanılan okul hedef alındı

Gözlemevi açıklamasında, dün akşam gerçekleştirilen hava saldırısında Arbin’de sığınak olarak kullanılan bir okulun hedef alındığı, 15’i çocuk 2’si kadın 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak İHA, TRT Haber