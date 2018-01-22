Esed rejimi Doğu Guta'da sivillere klor gazıyla saldırdı

Sivil Savunma kaynaklarına göre, rejim güçleri, sabah saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yer alan bir sivil yerleşim yerini, klor gazı yüklü bomba ile vuruldu.

Saldırıdan aralarında çocukların da bulunduğu 21 sivil etkilendi.

Gazdan etkilenenler bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Rejim güçleri 10 gün önce de Duma'daki sivillere klor gazıyla saldırmıştı.

Rejimin kara ve hava saldırıları sürüyor

Rejim güçleri Haresta ve Duma ilçeleriyle Arbin, Merc beldelerine yoğun hava ve kara saldırısı düzenledi.

Arbin beldesine düzenlenen hava saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri, yıkılan binaların enkazından sivilleri kurtarmaya devam ediyor. Yaralılar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Kaynak: AA