  • 15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.768
    EURO 4.718
  • BIST 116225.6
    ALTIN 164.086
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed rejimi Doğu Guta'da sivil katliama devam ediyor

Esed rejimi Doğu Guta'da sivil katliama devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimince, Doğu Guta bölgesine bugün düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esed rejimi Doğu Gutada sivil katliama devam ediyor

Esed rejimi, 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Arbin ve Merc beldelerine sabah saatlerinden itibaren hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin Duma'ya düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk olmak üzere 6 sivil yaşamını yitirdi.

Bombardımanlarda yaralanan siviller, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

Kaynak: AA


 

Etiketler: Doğu Guta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER