Esed rejimi Doğu Guta'da sivil katliama devam ediyor

Esed rejimi, 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Arbin ve Merc beldelerine sabah saatlerinden itibaren hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin Duma'ya düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk olmak üzere 6 sivil yaşamını yitirdi.

Bombardımanlarda yaralanan siviller, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

Kaynak: AA



