"Esed rejimi, Doğu Guta'da insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal etti"

Mühll, yaptığı basın açıklamasında, Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlendiği ve yüzlerce sivilin öldüğü saldırılarda sivil yerleşimlerin ve hastanelerin hedef alındığını hatırlattı.

Saldırıları, insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal ettiği için kınadığını ifade eden Mühll, bu saldırıların, Esed rejimi, Rusya ve İran'ın sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Mühll, Rusya ve İran'ın, Astana anlaşmaları çerçevesinde Doğu Guta'da ateşkesi sağlamış olması gerektiğini vurgulayarak, Fransa'nın, Birleşmiş Milletler'deki (BM) müttefiklerine, Suriye'de insani ateşkesin sağlanması için sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Son 48 saatte 167 sivil öldü

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 167 sivil ölmüştü.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirmişti.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq dünkü açıklamasında, 69 sivilin aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya, 127 çocuğun hayati tehlikesi olduğunu söylemişti. Haq, tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başladığını, aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuğun tehlike altında bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA