Esed rejimi Doğu Guta'da ateşkesi ihlal etti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, dün Cenevre görüşmeleri başlarken Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesi bir gün geçmeden düzenlediği topçu ve havan topu saldırılarıyla bozdu.

Esed rejimi, başkent Şam'ın askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma ve Arbin beldelerinin yakınlarına topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Rejim, Doğu Guta'daki Haresta ilçesi ile Misraba, Merc ve Medyere beldelerindeki sivil yerleşim yerlerine de havan topuyla saldırdı.

Sivil savunma kaynaklarına göre, Misraba'daki saldırıda bir sivil yaralandı.

Rejim, saldırılarıyla, Cenevre görüşmeleri başlarken Doğu Guta'da ilan edildiği açıklanan ateşkesi bir gün geçmeden ihlal etmiş oldu.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuş, "Şimdi bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz." demişti.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.