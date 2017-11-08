  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Esed rejimi Doğu Guta'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor!

Esed rejimi Doğu Guta'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor!

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da gerginliği azaltma bölgesindeki Doğu Guta'da düzenlediği saldırılar sürüyor.

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Esed rejimi Doğu Gutada ateşkes ihlallerini sürdürüyor!

Suriye'de Esed rejimi, Şam'da abluka altındaki Doğu Guta bölgesindeki Arbin, Sakba, Kefer Batna, Ayn Terma, Cobar ve Haresta bölgelerine havadan ve roketle 20'den fazla saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 sivil yaralandı, 2 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri Harasta bölgesine yakıcı Napalm bombası ile saldırdı. Saldırılar sonrası olay yerinde büyük yıkım ve yangınlar meydana geldi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yangınları söndürmeyi başardı.

Esed rejiminin dün Doğu Guta bölgesindeki Sakba beldesine düzenlediği topçu saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 5 sivil ölmüştü.

Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Bölgede 22 Temmuz'da başlatılan ateşkes, Esed rejimince sık sık ihlal ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta
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