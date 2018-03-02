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Buradasınız : » » Esed rejimi, Doğu Guta'da "ateşkes" dinlemiyor: 23 ölü

Esed rejimi, Doğu Guta'da "ateşkes" dinlemiyor: 23 ölü

Doğu Guta için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılar havadan ve karadan sürdürülüyor.

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Esed rejimi, Doğu Gutada &quot;ateşkes&quot; dinlemiyor: 23 ölü

Esed rejimi ve destekçileri, 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Rejim güçleri, Doğu Guta'nın Doma, Beyt Seva, Otaya, Misraba, Sakba, Kefer Batna ve El Aşari'deki sivil yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

23 sivil hayatını kaybetti

Saldırılarda, Doma'da 14, Beyt Seva'da 3, Otaya'da 1, Misraba'da 1, Sakba'da 1, Kefer Batna'da 1 ve El Aşari mahallesinde 2 sivil olmak üzere toplam 23 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma verilerine göre, Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya 19 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetmiş, 2 bin 278 sivil yaralanmıştı.

Böylece, Doğu Guta'daki hava ve kara saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 697'ye yükseldi.

Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'yı 5 yıldır abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Doğu Guta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
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