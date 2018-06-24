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Esed rejimi Dera'ya bir günde binden fazla saldırı düzenledi

Esed rejimi ve destekçileri, Dera'ya dün binden fazla kara ve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 4 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı.

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, 20 Haziran'da başlattıkları operasyon kapsamında Dera ilinin doğu kırsalındaki Busra Harir ve Lacat çevresinde sivil yerleşimlere yoğun kara ve hava saldırıları düzenliyor.

Dera'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları yazılı açıklamada, dün rejim ve destekçilerinin kente binden fazla saldırı düzenlediğini, bunun 30'dan fazlasının havadan yapıldığını belirtti.

Saldırılarda 4 sivilin öldüğü ifade edilen açıklamada, en az 10 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, 2 ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmiş, ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, saldırı, Esed Rejimi, dera
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