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Esed rejimi Dera'ya bir günde 750 saldırı düzenledi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, dün ülkenin güneyindeki Dera'ya 750 kara ve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 6 sivil öldü, en az 7 sivil yaralandı.

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Esed rejimi Deraya bir günde 750 saldırı düzenledi

Dera'da Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yaptığı yazılı açıklamada, dün rejimin kente toplam 750 saldırı düzenlediğini, bunun 6'sının havadan yapıldığını belirtti.

Saldırılarda 6 sivilin öldüğü, en az 7 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, iki ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak, ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti.

Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için Dera'ya önceki gün operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, saldırı, Esed, dera
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